Audition de flûtes traversières à Montoire-sur-le-Loir, Auditorium de l’école de musiqueQuartier Marescot, Montoire-sur-le-Loir

Audition de flûtes traversières à Montoire-sur-le-Loir Mercredi 24 juin, 00h00 Auditorium de l’école de musiqueQuartier Marescot Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-24T00:00:00+02:00 – 2026-06-24T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-24T00:00:00+02:00 – 2026-06-24T23:59:00+02:00

Momen musical à Montoire-sur-le Loir ! Audition de flûtes traversières à Montoire-sur-le-Loir. Venez apprécier les performances des élèves de la classe de flûte traversière.

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Momen musical à Montoire-sur-le Loir ! Audition de flûtes traversières à Montoire-sur-le-Loir. Venez apprécier les performances des élèves de la classe de flûte traversière. Concert