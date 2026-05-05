Audition de flûtes traversières à Montoire-sur-le-Loir, Auditorium de l’école de musiqueQuartier Marescot, Montoire-sur-le-Loir
Audition de flûtes traversières à Montoire-sur-le-Loir, Auditorium de l’école de musiqueQuartier Marescot, Montoire-sur-le-Loir mercredi 24 juin 2026.
Audition de flûtes traversières à Montoire-sur-le-Loir Mercredi 24 juin, 00h00 Auditorium de l’école de musiqueQuartier Marescot Loir-et-Cher
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-24T00:00:00+02:00 – 2026-06-24T23:59:00+02:00
Fin : 2026-06-24T00:00:00+02:00 – 2026-06-24T23:59:00+02:00
Momen musical à Montoire-sur-le Loir ! Audition de flûtes traversières à Montoire-sur-le-Loir. Venez apprécier les performances des élèves de la classe de flûte traversière.
Auditorium de l’école de musiqueQuartier Marescot 41800 Montoire-sur-le-Loir Montoire-sur-le-Loir 41800 Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 84 43 93 84 »}]
Momen musical à Montoire-sur-le Loir ! Audition de flûtes traversières à Montoire-sur-le-Loir. Venez apprécier les performances des élèves de la classe de flûte traversière. Concert
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