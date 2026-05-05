Audition des professeurs et des élèves à Montoire-sur-le-Loir, Ecole Louis PasteurQuartier Marescot, Montoire-sur-le-Loir

Audition des professeurs et des élèves à Montoire-sur-le-Loir Mardi 9 juin, 00h00 Ecole Louis PasteurQuartier Marescot Loir-et-Cher

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-09T00:00:00+02:00 – 2026-06-09T23:59:00+02:00

Fin : 2026-06-09T00:00:00+02:00 – 2026-06-09T23:59:00+02:00

Momen musical. Audition des professeurs et des élèves à Montoire-sur-le-Loir. Elèves inscrits à l’école de musique Territoires Vendômois.

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Momen musical. Audition des professeurs et des élèves à Montoire-sur-le-Loir. Elèves inscrits à l’école de musique Territoires Vendômois. Concert