Foliart Festival à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir
Foliart Festival à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir vendredi 26 juin 2026.
Montoire-sur-le-Loir
Foliart Festival à Montoire-sur-le Loir
Place Clemenceau Montoire-sur-le-Loir Loir-et-Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-26
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-26
Pour fêter nos 5 ans, on propose cette année 2 groupes nationaux, pour faire bouger ton body comme jamais ! Même lieu, même heure, et même concept de la musique, une expo et des performances, un marché de créateur.ices, un tatooueur.
Foliart Festival à Montoire-sur-le Loir. L’initiative vise à rassembler les habitants de Montoire et de ses environs pendant trois jours afin de mettre en avant et promouvoir des artistes locaux tout en revitalisant le patrimoine local et en mettant en avant des valeurs sociales telles que l’éco-responsabilité, l’ouverture à autrui et l’accessibilité. Nous aspirons également à créer un événement ouvert à tous, et donc gratuit. .
Place Clemenceau Montoire-sur-le-Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire lesimpromptus.asso@gmail.com
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English :
3 days of festivities in the courtyard of Montoire-sur-le Loir town hall
L’événement Foliart Festival à Montoire-sur-le Loir Montoire-sur-le-Loir a été mis à jour le 2026-04-21 par OT de Vendome Territoires Vendomois
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