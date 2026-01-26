Racontines à Montoire-sur-le Loir

Montoire-sur-le Loir Loir-et-Cher

Mercredi 2026-02-25 10:00:00

2026-02-25

2026-02-25

Temps d’écoute, de voyage, de rêves et de découvertes.

Racontines à Montoire-sur-le Loir. Histoires, comptines et jeux de doigts pour les tout-petits de 0 à 3 ans. Sur réservation. .

Quartier Marescot Montoire-sur-le Loir 41800 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 72 72 60

English :

A time for listening, travelling, dreams and discoveries.

