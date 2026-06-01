Projection & Rencontre – Le Pacte Gaulois, Tasciaca – Musée archéologique, Thésée

Projection & Rencontre – Le Pacte Gaulois Vendredi 12 juin, 19h30 Tasciaca – Musée archéologique Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

Fin : 2026-06-12T19:30:00+02:00 – 2026-06-12T21:00:00+02:00

Nous avons le plaisir de vous annoncer la projection du Pacte Gaulois, docu-fiction réalisé par Sébastien Duhem et multi-récompensé en festival.

À la veille de l’arrivée de César en Gaule, un enfant se tient au seuil de l’âge adulte. Autour de lui, tout un peuple doit choisir : se soumettre ou résister. À travers ses yeux, ce film vous plonge dans le monde des Gaulois avec une force rare, entre rigueur historique et émotion.

La projection sera suivie d’une rencontre avec Julian Cuvilliez, compositeur de la bande originale, qui a notamment été récompensée à Londres et à Los Angeles. Archéo-musicologue, il vous parlera de son métier singulier : reconstituer des instruments millénaires en croisant sources archéologiques, iconographiques et historiques, pour leur redonner voix.

Il présentera plusieurs instruments historiques reconstitués par ses équipes, dont certains servent à son travail de composition, notamment la flûte de Tasciaca, et en fera la démonstration en direct.

Un moment de rencontre entre science et art, à ne pas manquer.

Tasciaca – Musée archéologique 12 Rue Jeunier, 41140 Thésée, France Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254710088 https://www.tasciaca.com 1er étage de la mairie. Parking. En voiture : Autoroute A85 (Vierzon à Angers via Tours), sortie N° 12; Route touristique de Chenonceau à St-Aignan (Départementale D176); Route dans le val du Cher : Route départementale D976. En train : Arrêts en gares de Thésée, St-Aignan et Montrichard, des trains TER venant de Tours, St-Pierre des Corps et Vierzon.

Nous avons le plaisir de vous annoncer la projection du Pacte Gaulois, docu-fiction réalisé par Sébastien Duhem et multi-récompensé en festival.

© PRIAE