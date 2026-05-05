Conférence, Tasciaca – Musée archéologique, Thésée

Conférence Dimanche 14 juin, 14h30 Tasciaca – Musée archéologique Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T16:00:00+02:00

Une conférence présentera au public l’avancée des recherches menées dans le cadre de l’opération GALATÉE-209, ainsi que les différentes étapes métrologiques ayant permis la reconstitution fidèle de la syrinx de Tasciaca.

Tasciaca – Musée archéologique 12 Rue Jeunier, 41140 Thésée, France Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254710088 https://www.tasciaca.com 1er étage de la mairie. Parking. En voiture : Autoroute A85 (Vierzon à Angers via Tours), sortie N° 12; Route touristique de Chenonceau à St-Aignan (Départementale D176); Route dans le val du Cher : Route départementale D976. En train : Arrêts en gares de Thésée, St-Aignan et Montrichard, des trains TER venant de Tours, St-Pierre des Corps et Vierzon.

JEA

© Malina ROBERT (AMCVL)