Conférence sur la magie en Gaule romaine, Tasciaca – Musée archéologique, Thésée

Conférence sur la magie en Gaule romaine Samedi 13 juin, 18h00 Tasciaca – Musée archéologique Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T18:00:00+02:00 – 2026-06-13T19:30:00+02:00

Conférence de Michaël MARTIN, organisée par l’Association des Amis du Musée et du Site de Tasciaca.

« La magie en Gaule romaine, loin d’être une simple imitation de celle pratiquée à Rome, révèle la perméabilité des mentalités aux influences étrangères et offre une voie privilégiée pour comprendre peurs, espérances et croyances intimes des sociétés gallo-romaines. Certes elle s’appuie sur un contexte gréco-romain mais elle est adaptée aux traditions locales. Les tablettes de malédiction (defixion/katadesmos) y occupent une place centrale : écrites surtout sur plomb, elles visent à « lier » un adversaire, dans les affaires d’amour, de procès ou de compétition. Elles révèlent un usage de la magie dans des conflits judiciaires et entre sorcières, avec appel à des divinités locales comme Adsagsona ou Maponos et une fonction » judiciaire » de l’eau. En parallèle, se développe tout un arsenal prophylactique afin de protéger contre diverses atteintes (phylactères, intailles, amulettes). Une découverte à Chartres permet d’entrevoir le « laboratoire » d’un magicien (vases, couteau, ossements, brûle-encens à inscription magique et astrologique), montrant une pratique tolérée tant qu’elle reste privée et surtout bien moins marginale que les études classiques ne l’ont laissé croire. »

Michael Martin est docteur en histoire ancienne et enseignant. Il est également écrivain et photographe. Consacrant l’essentiel de ses recherches à l’étude de la magie dans l’Antiquité, il participe régulièrement à des colloques et publie des articles dans des revues d’histoire et d’archéologie. Il est aussi l’auteur de «Magie et magiciens dans le monde gréco-romain » (2005), « Sois maudit! Malédictions et envoûtement dans l’Antiquité » (2010) aux éditions Errance et « La magie dans l’Antiquité » (2012) аuх éditions Ellipses. En tant que commissaire ou conseiller scientifique, il a collaboré aux expositions consacrées à ce thème au musée d’Argentomagus (Saint-Marcel, Indre), à Jublains (Mayenne), à Rauranum (Rom, Deux-Sèvres) et au musée Anne de Beaujeu de Moulins (Allier). Il anime également une revue en ligne, Ephesia Grammata, consacrée à l’étude des magies anciennes.

Tasciaca – Musée archéologique 12 Rue Jeunier, 41140 Thésée, France Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254710088 https://www.tasciaca.com 1er étage de la mairie. Parking. En voiture : Autoroute A85 (Vierzon à Angers via Tours), sortie N° 12; Route touristique de Chenonceau à St-Aignan (Départementale D176); Route dans le val du Cher : Route départementale D976. En train : Arrêts en gares de Thésée, St-Aignan et Montrichard, des trains TER venant de Tours, St-Pierre des Corps et Vierzon.

Conférence de Michaël MARTIN, organisée par l’Association des Amis du Musée et du Site de Tasciaca.

© Association des Amis du Musée et du Site de Tasciaca