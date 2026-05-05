Concert de l’ensemble Antika Arkana, Tasciaca – site archéologique des Mazelles, Thésée

Concert de l’ensemble Antika Arkana Samedi 13 juin, 20h00 Tasciaca – site archéologique des Mazelles Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T20:30:00+02:00

Fin : 2026-06-13T20:00:00+02:00 – 2026-06-13T20:30:00+02:00

Concert-récital exceptionnel de l’ensemble Antika Arkana, en formation duo, réunissant Julian Cuvilliez et Pierre Hamon, qui feront résonner pour la première fois la Syrinx de Tasciaca.

Véritable concert de musique antique, le public est convié à un voyage sonore à travers le temps, de l’âge du Bronze à la période gallo-romaine

Tasciaca – site archéologique des Mazelles 5 Rue Romaine, 41140 Thésée, France Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254710088 https://www.tasciaca.com On sait aujourd’hui que ce site devait présenter une certaine importance, qui s’explique par sa situation sur les rives du Cher, ancienne voie romaine de communication entre Tours et Bourges.

Le site des Mazelles, dans un état de conservation étonnant, mais dont la fonction n’a jamais été établie avec certitude. On suppose qu’il s’agissait de bâtiments à fonctions multiples, en relation avec leur position frontière entre Turons, Carnutes et Biturgies : ensemble public, administratif, fiscal et judiciaire, peut-être aussi entrepôt, marché… Parking. En voiture : Autoroute A85 (Vierzon à Angers via Tours), sortie N° 12; Route touristique de Chenonceau à St-Aignan (Départementale D176); Route dans le val du Cher : Route départementale D976. En train : Arrêts en gares de Thésée, St-Aignan et Montrichard, des trains TER venant de Tours, St-Pierre des Corps et Vierzon.

JEA

Antika Arkana