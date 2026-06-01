Visite du Musée archéologique de Thésée, Tasciaca – site archéologique des Mazelles, Thésée

Visite du Musée archéologique de Thésée 13 et 14 juin Tasciaca – site archéologique des Mazelles Loir-et-Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T12:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:30:00+02:00

Le musée municipal, à l’étage de la mairie de Thésée, présente de riches collections archéologiques constituées à la suite des fouilles réalisées sur les communes de Thésée et de Pouillé, entre les années 1960 et 1980.

Tasciaca – site archéologique des Mazelles 5 Rue Romaine, 41140 Thésée, France Thésée 41140 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0254710088 https://www.tasciaca.com On sait aujourd’hui que ce site devait présenter une certaine importance, qui s’explique par sa situation sur les rives du Cher, ancienne voie romaine de communication entre Tours et Bourges.

Le site des Mazelles, dans un état de conservation étonnant, mais dont la fonction n’a jamais été établie avec certitude. On suppose qu’il s’agissait de bâtiments à fonctions multiples, en relation avec leur position frontière entre Turons, Carnutes et Biturgies : ensemble public, administratif, fiscal et judiciaire, peut-être aussi entrepôt, marché… Parking. En voiture : Autoroute A85 (Vierzon à Angers via Tours), sortie N° 12; Route touristique de Chenonceau à St-Aignan (Départementale D176); Route dans le val du Cher : Route départementale D976. En train : Arrêts en gares de Thésée, St-Aignan et Montrichard, des trains TER venant de Tours, St-Pierre des Corps et Vierzon.

Le musée municipal, à l’étage de la mairie de Thésée, présente de riches collections archéologiques constituées à la suite des fouilles réalisées sur les communes de Thésée et de Pouillé, entre les…

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