Archéovillage de Saint-Laurent-Nouan, Archéovillage de Saint-Laurent-Nouan, route de Romorantin, Saint-Laurent-Nouan

Archéovillage de Saint-Laurent-Nouan 13 et 14 juin Archéovillage de Saint-Laurent-Nouan, route de Romorantin Loir-et-Cher

gratuité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Les Journées européennes de l’Archéologie sont l’occasion d’ouvrir l’Archéovillage à tous pour des visites commentées, apprendre les techniques de fouille dans un module de fouille archéologique reconstitué et de participer à un atelier de sciences participatives permettant de renseigner la base de dionnées d’un tracéologue grace à la manipulation d’outils en silex sur différents matériaux. Le parking est gratuit et il est possible de pique niquer sur place.

Archéovillage de Saint-Laurent-Nouan, route de Romorantin Archéovillage de Saint-Laurent-Nouan Route de la Ferté Saint-Cyr 41220 SAINT-LAURENT-NOUAN Saint-Laurent-Nouan 41220 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 0622877216 https://wordpress.archeopourtous.org/ L’Archéovillage est en cours de construction et ouvert aux scolaires. Les JEA sont l’occasion d’ouvrir au public avec des visites, un module de fouille et un atelier de sciences participatives. Parking sur place et possibilité de pique-niquer

Les Journées européennes de l’Archéologie sont l’occasion d’ouvrir l’Archéovillage à tous pour des visites commentées, apprendre les techniques de fouille dans un module de fouille archéologique et à…

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