Game Fair en Loir-et-Cher salon de la chasse Lamotte-Beuvron

Salon de la chasse le plus visité en France. Evénement incontournable pour les passionnés. Exposants, démonstrations, animations…

Le Game-Fair en Loir-et-Cher, salon de la chasse le plus visité en France. Evénement incontournable pour les passionnés. Vous trouverez au sein de cette manifestations des villages le village chien accueillant cette année plus de 50 clubs de race ; le village pêche vitrine pour tous les types de pêche; le village premium avec ses marques et produits d’exception, une quinzaine d’artisans couteliers se sont regroupés dans un même village et enfin les villages chasse et chasse à l’arc. Le samedi soir grand spectacle sur le ring central, spectacle équestre…clôturer par un feu d’artifice. Le dimanche la traditionnelle messe de Saint-Hubert et le vide grenier spécial chasse ! .

Parc équestre fédéral Lamotte-Beuvron 41600 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 1 41 40 31 55 organisation@editions-lariviere.fr

The most visited hunting show in France. A must-see event for hunting enthusiasts. Exhibitors, demonstrations, animations..

