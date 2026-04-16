Lamotte-Beuvron

Am stram brame

Lamotte-Beuvron Loir-et-Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 18:00:00

fin : 2026-09-16 21:00:00

Date(s) :

2026-09-16 2026-09-17 2026-09-26 2026-09-30 2026-10-01 2026-10-03

A l’aube ou au crépuscule, ouvrez grands vos yeux et vos oreilles le brame résonne en Sologne. Chuuuuut…

A l’aube ou au crépuscule, ouvrez grands vos yeux et vos oreilles le brame résonne en Sologne. Chuuuuut… Ne dérangeons pas le roi de la forêt dans son intimité, les odeurs, les couleurs, les ambiances et les sons sauront à eux seuls nous émerveiller. 25 .

Lamotte-Beuvron 41220 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 66 56 09 animation@fdc41.com

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English :

At dawn or dusk, keep your eyes and ears open for the sound of bellowing in Sologne. Chuuuuut?

L’événement Am stram brame Lamotte-Beuvron a été mis à jour le 2026-04-16 par ADT41