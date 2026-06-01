Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Mise en valeur du patrimoine, Eglise de Degré, Épuisay

Mise en valeur du patrimoine, Eglise de Degré, Épuisay

Mise en valeur du patrimoine, Eglise de Degré, Épuisay vendredi 12 juin 2026.

Lieu : Eglise de Degré

Adresse : Route du Mans

Ville : 41360 Épuisay

Département : Loir-et-Cher

Début : vendredi 12 juin 2026

Fin : vendredi 12 juin 2026

Tarif : Entrée libre

Mise en valeur du patrimoine Vendredi 12 juin, 20h00 Eglise de Degré Loir-et-Cher

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00

Eglise de Degré Route du Mans Épuisay 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « earl.coulon.pm@wanadoo.fr »}]
Exposition photos anciennes .Éclairage tableaux et bas relief commentés