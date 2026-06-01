Mise en valeur du patrimoine, Eglise de Degré, Épuisay

Mise en valeur du patrimoine Vendredi 12 juin, 20h00 Eglise de Degré Loir-et-Cher

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00

Fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00

Eglise de Degré Route du Mans Épuisay 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « earl.coulon.pm@wanadoo.fr »}]

Exposition photos anciennes .Éclairage tableaux et bas relief commentés