Mise en valeur du patrimoine, Eglise de Degré, Épuisay
Mise en valeur du patrimoine, Eglise de Degré, Épuisay vendredi 12 juin 2026.
Mise en valeur du patrimoine Vendredi 12 juin, 20h00 Eglise de Degré Loir-et-Cher
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00
Fin : 2026-06-12T20:00:00+02:00 – 2026-06-12T22:30:00+02:00
Eglise de Degré Route du Mans Épuisay 41360 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « earl.coulon.pm@wanadoo.fr »}]
Exposition photos anciennes .Éclairage tableaux et bas relief commentés