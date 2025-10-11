Atelier bien-être fleurs de Bach, huiles essentielles et chakras

2B Grande Rue Lignières Cher

Tarif : 50 – 50 – EUR

50

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-25 14:00:00

fin : 2026-04-25 18:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Et si vous preniez un temps pour vous reconnecter à vous même ? Lors de cet atelier aux côtés de Lydie, vous allez apprendre à harmoniser vos émotions avec les fleurs de Bach, les huiles essentielles et les chakras. Un moment de partage, de retour à soi-même et de mieux-être, sans pré-réquis.

Autour de cet atelier d’une demi-journée, vous allez comprendre l’influence des émotions sur nos centres énergétiques, découvrir les fleurs de Bach adaptées à chaque chakras, explorer les huiles essentielles qui soutiennent l’équilibre émotionnel, expérimenter des pratiques simples comme la respiration, l’harmonisation énergétique et créer votre roll-on personnalisé pour repartir avec votre synergie bien-être. Places limitées. 50 .

2B Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 79 79 27 85

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English :

How about taking some time to reconnect with yourself? In this workshop with Lydie, you’ll learn how to harmonize your emotions with Bach flowers, essential oils and chakras. A moment of sharing, self-connection and well-being, with no prerequisites.

L’événement Atelier bien-être fleurs de Bach, huiles essentielles et chakras Lignières a été mis à jour le 2026-03-18 par OT LIGNIERES