Causerie Promenade dans l’oeuvre de George Sand Lignières

Causerie Promenade dans l’oeuvre de George Sand

Mickaël Ragot propose une immersion dans le territoire réel et imaginaire de George Sand, au fil de son œuvre. Son intervention met en lumière la relation de chacun de ses livres à un territoire du Berry, en lien avec son livre, véritable guide de voyage littéraire.

Installez vous confortablement et laissez -vous porter par cette causerie donnée par Mickaël Ragot, l’auteur de Promenade autour de George Sand en Berry . Ce passionné a patiemment recensé les lieux sandiens pour vous offrir une véritable promenade, esthétique et littéraire, en Berry. Inscriptions souhaitées. .

Mickaël Ragot invites you to immerse yourself in the real and imaginary territories of George Sand’s work. His talk sheds light on the relationship of each of her books to a territory in Berry, in connection with her book, a veritable literary travel guide.

