Journée de l’Artisanat Lignières
Journée de l’Artisanat Lignières samedi 20 juin 2026.
Lignières
Journée de l’Artisanat
Rue Louis Demay Lignières Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
La mairie de Lignières organise une journée artisanale composée de stands où les artisans témoignent de leur savoir-faire. Rendez-vous à la chapelle Bourbon-Busset, à côté du rond point de Lignières.
Partagez avec les artisans un moment d’apprentissage à leur art, chacun différent comme le forgeron, le vannier, le tailleur de pierre ou encore le verrier… .
Rue Louis Demay Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 30 59 54
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English :
The Lignières town council is organizing a craft day featuring stalls where craftspeople showcase their skills. Meet at the Bourbon-Busset chapel, next to the Lignières roundabout.
L’événement Journée de l’Artisanat Lignières a été mis à jour le 2026-05-16 par OT LIGNIERES
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