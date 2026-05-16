Lignières

Journée de l’Artisanat

Rue Louis Demay Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

La mairie de Lignières organise une journée artisanale composée de stands où les artisans témoignent de leur savoir-faire. Rendez-vous à la chapelle Bourbon-Busset, à côté du rond point de Lignières.

Partagez avec les artisans un moment d’apprentissage à leur art, chacun différent comme le forgeron, le vannier, le tailleur de pierre ou encore le verrier… .

Rue Louis Demay Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 30 59 54

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English :

The Lignières town council is organizing a craft day featuring stalls where craftspeople showcase their skills. Meet at the Bourbon-Busset chapel, next to the Lignières roundabout.

L’événement Journée de l’Artisanat Lignières a été mis à jour le 2026-05-16 par OT LIGNIERES