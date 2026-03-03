Maison Tellier + Nedjma B’chaï Cœur La fête avant l’été

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-22 20:00:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

La Maison Tellier revient sur scène pour présenter son 8e album. Un délicieux mélange entre saveurs vintage et textures modernes, de pop et de rock, de Vieux Continent et de Nouveau Monde. En 1ère partie, retrouvez Nedjma pour un voyage piano-voix teintés de sonorités jazz.

La Maison Tellier Les 5 musiciens continuent d’explorer l’insondable beauté d’être en vie, la joie échevelée de n’avoir jamais failli à leur promesse faire la musique qu’ils aiment, aimer la musique qu’ils font. Le titre de l’album La Timidité des arbres est un clin d’œil à l’ultime album des 16Horsepower il célèbre leur amour de la musique folk des mariachis tex mex de Calexico aux ballades brumeuses de Shane Mc Gowan en passant par les poussières brûlantes d’Ali Farka Touré et leur amour des humains, même quand ceux-ci font n’importe quoi. That’s all, Folks.

Nedjma, ancienne artiste de cirque, cultive l’art du mouvement et des mots. Sa voix chantée prend aujourd’hui le relais de son agitation pour offrir des chansons singulières. 26 .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

La Maison Tellier returns to the stage to present its 8th album. A delicious blend of vintage flavors and modern textures, pop and rock, Old World and New. In 1st part, join Nedjma for a piano-vocals journey tinged with jazz sounds.

L’événement Maison Tellier + Nedjma B’chaï Cœur La fête avant l’été Lignières a été mis à jour le 2026-03-03 par OT LIGNIERES