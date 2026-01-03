Cabinet médical itinérant sous la Halle

Place Roger Salengro Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21 2026-02-25

Le département du Cher a mis en place un cabinet médical en itinérance à destination des habitants sans médecins traitants.

A Lignières, le cabinet médical s’installe une journée par mois sous la Halle, Place Roger Salengro, pour des consultations médicales réservées aux personnes dépourvues de médecin traitant. Sur RDV obligatoire par téléphone le mardi ou jeudi de 14h à 16h ou via un formulaire en ligne sur www.departement18.fr .

Place Roger Salengro Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 24 08 00

English :

The Cher département has set up an itinerant medical practice for residents without a general practitioner.

L’événement Cabinet médical itinérant sous la Halle Lignières a été mis à jour le 2025-12-17 par OT LIGNIERES