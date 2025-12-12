La Fête avant l’éte avec les Bains Douches Lignières

La Fête avant l’éte avec les Bains Douches

Rue du Docteur Bonnet Lignières Cher

Début : 2026-05-22

fin : 2026-05-23

Les Bains Douches vous préparent un week-end de festivités, la deuxième édition de La Fête avant l’été .

Avec La Maison Tellier, Bonbon Vodou et bien d’autres…

Concerts, spectacle de rue et fête (programme complet à suivre) ! .

Rue du Docteur Bonnet Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11

English :

Les Bains Douches is preparing a weekend of festivities.

