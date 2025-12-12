La Fête avant l’éte avec les Bains Douches Lignières
La Fête avant l’éte avec les Bains Douches Lignières vendredi 22 mai 2026.
La Fête avant l’éte avec les Bains Douches
Rue du Docteur Bonnet Lignières Cher
Début : 2026-05-22
fin : 2026-05-23
2026-05-22
Les Bains Douches vous préparent un week-end de festivités, la deuxième édition de La Fête avant l’été .
Avec La Maison Tellier, Bonbon Vodou et bien d’autres…
Concerts, spectacle de rue et fête (programme complet à suivre) ! .
+33 2 48 60 19 11
Les Bains Douches is preparing a weekend of festivities.
