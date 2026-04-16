Vide-greniers Lignières
Vide-greniers Lignières dimanche 17 mai 2026.
Lignières
Vide-greniers
Lignières Aube
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 06:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Dimanche 17 mai LIGNIERES Vide-greniers. De 6h à 18h.
Organisé par l’Association Festive Lignièroise.
Emplacement gratuit (réservation conseillée)
Restauration et buvette sur place
Inscriptions et renseignements +33 (0)6 05 35 64 33 ; afl10130.lignieres@gmail.com .
Lignières 10130 Aube Grand Est +33 6 05 35 64 33 afl10130.lignieres@gmail.com
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English :
L’événement Vide-greniers Lignières a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance
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