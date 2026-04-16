Lignières

Vide-greniers

Lignières Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 06:00:00

fin : 2026-05-17 18:00:00

Date(s) :

2026-05-17

Dimanche 17 mai LIGNIERES Vide-greniers. De 6h à 18h.

Organisé par l’Association Festive Lignièroise.

Emplacement gratuit (réservation conseillée)

Restauration et buvette sur place

Inscriptions et renseignements +33 (0)6 05 35 64 33 ; afl10130.lignieres@gmail.com .

Lignières 10130 Aube Grand Est +33 6 05 35 64 33 afl10130.lignieres@gmail.com

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English :

L’événement Vide-greniers Lignières a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance