Représentation circassienne avec Emilia Tau et Michel Thouseau

2 Rue Aristide Briand Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-15 18:30:00

fin : 2026-05-15

Date(s) :

2026-05-15

En mai, chaque vendredi soir, l’Association Phalène-Arts puriels vous suggère une nouvelle animation autour de la thématique de l’exposition du moment Quand l’art joue à la poupée . Ce soir, vous avez rdv avec Emilia Tau et Michel Thouseau pour une représentation circassienne.

Représentation circassienne avec Emilia Tau (artiste circassienne antipodiste) et Michel Thouseau (musicien).

Emilia Tau, jongleuse et antipodiste (elle jongle avec sespieds!) explore des éléments propres à l’humanité et à notre environnement pour nourrir un travail de création sensible, intimiste et poétique.

Michel Thouseau est musicien et performeur Il développe des formes scéniques mêlant jeu physique, théâtre

d’objets et musique, avec un goût pour l’absurde et le précis. Ce nouveau projet autour des poupées, explore ce dialogue présence, rythme, tension. .

2 Rue Aristide Briand Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 57 85 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Friday evening in May, the Association Phalène-Arts puriels suggests a new activity based on the theme of the current exhibition Quand l’art joue à la poupée ( When art plays with dolls ). Tonight, you’re invited to join Emilia Tau and Michel Thouseau for a circus performance.

L’événement Représentation circassienne avec Emilia Tau et Michel Thouseau Lignières a été mis à jour le 2026-03-01 par OT LIGNIERES