Concert Justine Jérémie + Laurent Madiot Lignières

Concert Justine Jérémie + Laurent Madiot

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : 26 – 26 – EUR

26

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 20:00:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Un concert, deux artistes, deux ambiances, chansons réalistes et chansons fantaisistes, il ne vous reste qu’à réserver vos places !

Avec ses airs de Titi parisien, Justine Jérémie nous embarque dans ses chansons à vivre et à aimer. Derrière son accordéon, virtuose et virevoltante, elle module, enjôle et cajole de sa voix chaude et expressive.

Artiste touche-à-tout et fantaisiste, Laurent Madiot est un homme de scène à la vitalité contagieuse. Membre des Fouteurs de joie, il nous revient cette fois-ci en solo. Balades, disco-boum, cantate de Bach revisitée, les chansons de Laurent Madiot vont d’une rive à l’autre, en toute liberté. La promesse d’une soirée irrésistiblement joyeuse ! 26 .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

English :

One concert, two artists, two moods, realistic songs and whimsical songs all you have to do is reserve your seats!

