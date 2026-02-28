Expo Quand l’art joue à la poupée Lignières

Expo Quand l’art joue à la poupée

2 Rue Aristide Briand Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-08 15:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-08

L’association Phalène-Arts pluriels vous offre cette exposition durant tout le mois de mai, chaque week-ends de 15h à 18h à la maison des Ponts, nouvellement baptisée Bateau-Lavoir . Chaque vendredi soir un événement spécial sera proposé aux côtés d’artistes.

Exposition à découvrir les après-midi de 15h à 18h (vendredi au dimanche). Retrouvez des ateliers-goûters poupées ouverts aux petits et grands, les vendredis, dans le jardin pour alimenter des guirlandes en tissu. Les vendredis soirs dès 18h30, des artistes vous donnent RDV pour des ateliers autour de cette thématique (conférence, projection, représentation…)

Vernissage Jeudi 30 avril à 18h30 (sur invitation). .

2 Rue Aristide Briand Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 57 85 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Phalène-Arts pluriels association is offering you this exhibition throughout May, every weekend from 3pm to 6pm at the Maison des Ponts, newly christened Bateau-Lavoir . Every Friday evening, a special event will be held alongside the artists.

