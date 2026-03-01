Conférence Quand l’art joue à la poupée

2 Rue Aristide Briand Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-05-08 18:30:00

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

En mai, chaque vendredi soir, l’Association Phalène-Arts puriels vous propose un nouveau rdv autour de la thématique de l’exposition du moment Quand l’art joue à la poupée . Ce vendredi soir, Catherine Autissier-Maître vous donnera une conférence sur ce thème.

Conférence Quand l’art joue à la poupée par Catherine Autissier-Maître Comment ce médium a été et est utilisé par les artistes. .

2 Rue Aristide Briand Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 77 57 85 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Every Friday evening in May, the Association Phalène-Arts puriels presents a new event based on the theme of the current exhibition Quand l’art joue à la poupée ( When art plays with dolls ). This Friday evening, Catherine Autissier-Maître will give a talk on this theme.

L’événement Conférence Quand l’art joue à la poupée Lignières a été mis à jour le 2026-03-01 par OT LIGNIERES