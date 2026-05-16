Concert de Printemps par L’Harmonie de Lignières Lignières
Concert de Printemps par L’Harmonie de Lignières Lignières samedi 13 juin 2026.
Lignières
Concert de Printemps par L’Harmonie de Lignières
Rue du Docteur Bonnet Lignières Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-13
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Comme chaque année, l’Harmonie de Lignières vous donne rendez-vous aux Bains Douches pour son concert annuel. Pour cette occasion l’Harmonie de Lignières invite Musique en Boischaut-Marche, un concert en hommage à Marie-Joseph Gourlier.
L’Harmonie de Lignières, sous la direction d’Alain Gougry, partage sa passion avec vous à travers un large répertoire musical et invite Musique en Boischaut-Marche. .
Rue du Docteur Bonnet Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Like every year, the Harmonie de Lignières invites you to the Bains Douches for its annual concert. For the occasion, the Harmonie de Lignières invites Musique en Boischaut-Marche, a concert in tribute to Marie-Joseph Gourlier.
L’événement Concert de Printemps par L’Harmonie de Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-05-16 par OT LIGNIERES
À voir aussi à Lignières (Cher)
- Exposition collective George Sand Lignières 21 mai 2026
- La Fête avant l’éte avec les Bains-Douches Lignières 22 mai 2026
- Exposition des oeuvres amateurs avec le MUMO Lignières 22 mai 2026
- Projection cinéma au Bateau-Lavoir Lignières 22 mai 2026
- Maison Tellier + Nedjma B’chaï Cœur La fête avant l’été Lignières 23 mai 2026