Lignières

Concert de Printemps par L’Harmonie de Lignières

Rue du Docteur Bonnet Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-13

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Comme chaque année, l’Harmonie de Lignières vous donne rendez-vous aux Bains Douches pour son concert annuel. Pour cette occasion l’Harmonie de Lignières invite Musique en Boischaut-Marche, un concert en hommage à Marie-Joseph Gourlier.

L’Harmonie de Lignières, sous la direction d’Alain Gougry, partage sa passion avec vous à travers un large répertoire musical et invite Musique en Boischaut-Marche. .

Rue du Docteur Bonnet Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11

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English :

Like every year, the Harmonie de Lignières invites you to the Bains Douches for its annual concert. For the occasion, the Harmonie de Lignières invites Musique en Boischaut-Marche, a concert in tribute to Marie-Joseph Gourlier.

L’événement Concert de Printemps par L’Harmonie de Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-05-16 par OT LIGNIERES