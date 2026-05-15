Lignières

Concert de l’Atelier Chanson

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Chanteuse et compositrice, Fabienne Pralon travaille la voix et l’interprétation avec ses élèves qui se produiront sur scène avec un répertoire varié. Venez encourager ces artistes et laissez-vous surprendre par leur talent !

L’atelier chanson des Bains-Douches dirigé par Fabienne Pralon vous invite à un moment de restitution à travers une farandole de chansons éclectiques variant tous les styles au fil des générations de Barbara à Maud Lubeck, d’HK et les Saltimbanks à Clou en passant par Arthur H, Maurane, Birds on a Wire… .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11

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English :

Singer and composer Fabienne Pralon works on voice and interpretation with her pupils , who will perform a varied repertoire. Come and support these artists, and be amazed by their talent!

L’événement Concert de l’Atelier Chanson Lignières a été mis à jour le 2026-05-15 par OT LIGNIERES