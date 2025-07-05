Lignières

Exposition mémoire les tracteurs DUPRAT

Grande Rue Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-15 10:00:00

fin : 2026-09-14 12:30:00

Date(s) :

2026-06-15

Plongez dans l’aventure industrielle locale avec cette exposition estivale. Découvrez l’histoire passionnante de Maurice Duprat, ingénieur visionnaire, et de ses tracteurs Agrip, devenus une référence internationale du monde forestier.

Partez à la découverte d’une épopée industrielle lignéroise hors du commun. Maurice Duprat, ingénieur berrichon passionné, consacre sa vie à concevoir des tracteurs innovants sous la marque Agrip, spécialisée dans le domaine forestier. De 1950 à 1982, plus de 3000 machines sortent de son usine, reconnues dans 27 pays. Une aventure humaine et technique marquée par le savoir-faire local que vous retrouverez à travers cette exposition AGRIP, 75 ans d’histoire. .

Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 29 04 69 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Immerse yourself in the local industrial adventure with this summer exhibition. Discover the fascinating story of Maurice Duprat, a visionary engineer, and his Agrip tractors, which have become an international reference in the forestry world.

L’événement Exposition mémoire les tracteurs DUPRAT Lignières a été mis à jour le 2026-05-02 par OT LIGNIERES