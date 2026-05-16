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Fête de la musique à Lignières Lignières

Fête de la musique à Lignières Lignières

Fête de la musique à Lignières Lignières samedi 20 juin 2026.

Adresse : Place Roger Salengro

Ville : 18160 Lignières

Département : Cher

Début : samedi 20 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Tarif : Gratuit

Lignières

Fête de la musique à Lignières

Place Roger Salengro Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20

Date(s) :
2026-06-20

Des musiques trad’ au chant choral, en passant par le rock et le blues, toutes les musiques sont à la fête…
Pour ce rendez-vous incontournable, les Bains-Douches offrent la possibilité à des amateurs du territoire de se produire dans des conditions techniques optimales.   .

Place Roger Salengro Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 

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English :

Celebrate music with local music associations with concerts in the Lignières church and under the Halle.

L’événement Fête de la musique à Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-05-16 par OT LIGNIERES

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