Fête de la musique à Lignières Lignières
Fête de la musique à Lignières Lignières samedi 20 juin 2026.
Lignières
Fête de la musique à Lignières
Place Roger Salengro Lignières Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Des musiques trad’ au chant choral, en passant par le rock et le blues, toutes les musiques sont à la fête…
Pour ce rendez-vous incontournable, les Bains-Douches offrent la possibilité à des amateurs du territoire de se produire dans des conditions techniques optimales. .
Place Roger Salengro Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11
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English :
Celebrate music with local music associations with concerts in the Lignières church and under the Halle.
L’événement Fête de la musique à Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-05-16 par OT LIGNIERES
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