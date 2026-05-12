Lignières

Concert avec Press Play à Lignières

Restaurant la fontaine des amis Lignières Cher

Tarif : 13.5 – 13.5 – EUR

13.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Soyez de cette soirée festive au restaurant Aux Sources, autour d’un bon petit plat, en écoutant le renommé groupe Press Play . Réservations conseillées.

A la veille de la fête de la musique, le restaurant Aux Sources invite le groupe Press Play pour des interprétations rock et musiques populaires. Un menu unique vous sera proposé, kes réservations sont conseillées. 13.5 .

Restaurant la fontaine des amis Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 84 52

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English :

Be part of this festive evening at the Fountain of Friends, over a delicious meal, and listening to the renowned Press Play band. Reservations recommended.

L’événement Concert avec Press Play à Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-05-12 par OT LIGNIERES