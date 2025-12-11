Spectacle familial Le Voyage de Chloé Lignières
Spectacle familial Le Voyage de Chloé
Place Anne Sylvestre Lignières Cher
Gratuit
Gratuit
Début : Mercredi 2026-04-22 16:00:00
fin : 2026-04-22 16:45:00
2026-04-22
Le Voyage de Chloé , un spectacle familial dès 4 ans par la Compagnie des 3 Cris
Ils sont là, tous les deux. Ils ne dessinent pas de moutons, mais jouent ensemble pour que le temps n’existe plus. Ils se racontent une histoire. Ils chantent… Le temps s’efface. Où sont-ils ? Nulle part. Partout. Qui sont-ils ? Peut-être chacun de nous. Notre part d’enfant à tous. Celle qui parfois disparaît, mais revient dans des moments de vie… .
Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr
English :
Le Voyage de Chloé , a family show for ages 4 and up by Compagnie des 3 Cris
