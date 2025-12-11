Spectacle familial Le Voyage de Chloé

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-22 16:00:00

fin : 2026-04-22 16:45:00

Date(s) :

2026-04-22

Le Voyage de Chloé , un spectacle familial dès 4 ans par la Compagnie des 3 Cris

Ils sont là, tous les deux. Ils ne dessinent pas de moutons, mais jouent ensemble pour que le temps n’existe plus. Ils se racontent une histoire. Ils chantent… Le temps s’efface. Où sont-ils ? Nulle part. Partout. Qui sont-ils ? Peut-être chacun de nous. Notre part d’enfant à tous. Celle qui parfois disparaît, mais revient dans des moments de vie… .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

English :

Le Voyage de Chloé , a family show for ages 4 and up by Compagnie des 3 Cris

L’événement Spectacle familial Le Voyage de Chloé Lignières a été mis à jour le 2025-12-11 par OT LIGNIERES