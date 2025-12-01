Sortie de résidence Weel Quartet Lignières

Sortie de résidence Weel Quartet

En résidence du 27 au 30 avril, Well Quartet vous donne RDV jeudi soir pour sa répétition publique suivie d’un échange avec les artistes.

Well Quartet Papillons (ou comment les ruptures nous transforment) Quatuor à cordes et voix, Le Well Quartet c’est 4 femmes, artistes, féministes, racisées, mères de famille en transit… En pleine crise de milieu de vie, elles racontent comment les ruptures, les épreuves de la vie (deuil, maternité, divorce, racisme…) nous transforment. .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

In residence from April 27 to 30, Well Quartet invites you to a public rehearsal on Thursday evening, followed by a discussion with the artists.

