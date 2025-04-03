Lignières

Cinémobile à Lignières

Place du Champ de Foire Lignières Cher

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-05-28

fin : 2026-10-29

Date(s) :

2026-05-28 2026-07-09 2026-09-03 2026-10-01 2026-10-29 2026-12-03

Ce mois-ci, le cinémobile propose “Le Chant des Forêt”, un documentaire au coeur des forêts des Vosges, “Jumpers” la nouvelle production Disney/Pixar, et les retrouvailles de Didier Bourdon et Christian Clavier dans “Cocorico 2”.

“Le chant des forêts” Après La Panthère des neiges, Vincent Munier nous invite au cœur des forêts des Vosges. C’est ici qu’il a tout appris grâce à son père Michel, naturaliste, ayant passé sa vie à l’affut dans les bois. Il est l’heure pour eux de transmettre ce savoir à Simon, le fils de Vincent. Trois regards, trois générations, une même fascination pour la vie sauvage. Nous découvrirons avec eux cerfs, oiseaux rares, renards et lynx… et parfois, le battement d’ailes d’un animal légendaire le Grand Tétras.

“Jumpers” film d’animation Disney Pixar dès 6 ans.

“Cocorico 2” Les retrouvailles de Didier Bourdon et Christian Clavier dans la suite de la fameuse comédie ! 7.5 .

Place du Champ de Foire Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

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English :

La vie de ma mère , in which Agnès Jaoui and William Lebghil form a touching duo to talk about an often taboo subject. From 6 years old, take part in a video game session followed by a screening of short films. And round off your movie night with Cocorico , the hit French comedy.

L’événement Cinémobile à Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-05-13 par OT LIGNIERES