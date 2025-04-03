Lignières

Séances cinémobile Lignières

Place du Champ de Foire Lignières Cher

Tarif : 7.5 – 7.5 – EUR

7.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 14:00:00

fin : 2026-07-09

Date(s) :

2026-07-09 2026-09-03 2026-10-01 2026-10-29 2026-12-03

Ce mois-ci, le cinémobile propose pour les enfants dès 6 ans, “Des Minions et des monstres”, le nouvel opus de la franchise Star Wars avec “The Mandalorian and Grogu” et 2 comédies rafraîchissantes “C’est quoi l’amour ?” et pour le plaisir .

“Des Minions et des monstres” Retrouvez les créatures les plus irrésistibles du cinéma avec cette nouvelle aventure riche en rebondissements !

“The Mandalorian and Grogu” dès 10 ans Que vous soyez adepte des films Star Wars ou de la série The Mandalorian, ne manquez pas ce 1er opus de la franchise.

“C’est quoi l’amour ?” Une comédie pétillante et joyeuse sur la famille et l’amour pour notre prochain coup de cœur, Grand Prix du festival de l’Alpe d’Huez.

Pour le plaisir Alexandra Lamy et François Cluzet drôles et touchants dans leur rôle de quinquas en pleine réinvention de leur couple. 7.5 .

Place du Champ de Foire Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire

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English :

This month, the Cin%E9mobile is showing “Minions and Monsters” for children ages 6 and up, the latest installment in the Star Wars franchise featuring “The Mandalorian and Grogu,” and two refreshing comedies: “ What Is Love? and Just for Fun.

L’événement Séances cinémobile Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-06-26 par OT LIGNIERES