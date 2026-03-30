Visite théâtralisée

32 Grande Rue Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Chaque année, les bénévoles de l’Office de Tourisme ont à cœur de vous faire découvrir un pan de l’histoire ligniéroise, cette année plongez dans le miroir du Temps.

Depuis une quinzaine d’années, vous avez RDV avec l’Office de Tourisme de Lignières et ses bénévoles pour une soirée théâtralisée avec des saynètes.

Vous terminerez, comme à l’accoutumée, par un mangement… La réservation est incontournable. .

32 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 41 lignieres@destination-sud-berry.com

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English :

Every August 14, volunteers from the Tourist Office are keen to help you discover a piece of Lignier history. In this year of the Olympic Games, the tour will focus on sports and the many disciplines on offer in Lignier. Reservations recommended.

L’événement Visite théâtralisée Lignières a été mis à jour le 2026-03-27 par OT LIGNIERES