Atelier écriture à la plume animale Lignières
Atelier écriture à la plume animale Lignières vendredi 17 avril 2026.
Atelier écriture à la plume animale
32 Grande Rue Lignières Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-17 10:00:00
fin : 2026-07-24 12:00:00
Date(s) :
2026-04-17 2026-07-24
Découvrez l’écriture à la plume animale dès 7 ans et jusqu’à 99 ans et plus.
Cet atelier, encadré par Daniel Rochet, habitué des fêtes médiévales, vous accompagnera dans cette découverte de façon pédagogique et ludique. .
32 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 41
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English :
Discover writing with an animal quill from age 7 to 99 and beyond.
L’événement Atelier écriture à la plume animale Lignières a été mis à jour le 2026-03-12 par OT LIGNIERES