Visite express avec notre guide costumé

32 Grande Rue Lignières Cher

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-05-25 11:00:00

fin : 2026-08-28

Date(s) :

2026-05-25 2026-07-10 2026-07-31 2026-08-14 2026-08-28

Notre guide costumé vous embarque pour une visite express ludique et pédagogique sur un format de 30 à 45 minutes maximum.

Les origines de Lignières, le château médiéval supplanté par le château classique, Jeanne de France, le Grand Colbert mais aussi des anecdotes vous permettront d’en savoir davantage sur Lignières grâce à ce concentré express avec notre guide truculent et passionné. Pensez à réserver ! 5 .

32 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 41 lignieres@destination-sud-berry.com

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English :

Our costumed guide will take you on a fun and educational express tour lasting between 30 and 45 minutes.

L’événement Visite express avec notre guide costumé Lignières a été mis à jour le 2026-03-14 par OT LIGNIERES