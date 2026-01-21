Exposition Un regard devenu aquarelle Lignières
samedi 8 août 2026 · Lignières
Informations pratiques
Lignières
Exposition Un regard devenu aquarelle
32 Grande Rue Lignières Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-08 10:00:00
fin : 2026-09-07 12:30:00
Date(s) :
2026-08-08 2026-09-01
A l’occasion de sa 1ère exposition à Lignières, Nicole vous présente une quinzaine d’aquarelles et vous invite à feuilleter ses carnets de voyages témoins de son parcours artistique et de ses sources d’inspiration.
Aquarelliste autodidacte, Nicole Casies découvre pleinement l’aquarelle au fil de ses voyages, séduite par la légèreté et la finesse de cette technique. Inspirée par la nature, les paysages, les fleurs et l’eau, elle crée des œuvres empreintes de poésie et de sérénité. .
32 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 41 lignieres@destination-sud-berry.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
To mark her first exhibition at Lignières, Nicole is presenting about fifteen watercolors and invites you to flip through her travel journals, which chronicle her artistic journey and sources of inspiration.
L’événement Exposition Un regard devenu aquarelle Lignières a été mis à jour le 2026-07-26 par OT LIGNIERES
À voir aussi à Lignières (Cher)
- Visite théâtralisée Lignières 11 août 2026
- Concert avec le groupe Protocole à Lignières Lignières 14 août 2026
- Cabinet médical itinérant sous la Halle Lignières 26 août 2026
- Séances cinémobile Lignières Lignières 3 septembre 2026
- Présentation de saison avec Goliath Lignières 11 septembre 2026