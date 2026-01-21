Informations pratiques

Lignières

Exposition Un regard devenu aquarelle

32 Grande Rue Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-08 10:00:00

fin : 2026-09-07 12:30:00

Date(s) :

2026-08-08 2026-09-01

A l’occasion de sa 1ère exposition à Lignières, Nicole vous présente une quinzaine d’aquarelles et vous invite à feuilleter ses carnets de voyages témoins de son parcours artistique et de ses sources d’inspiration.

Aquarelliste autodidacte, Nicole Casies découvre pleinement l’aquarelle au fil de ses voyages, séduite par la légèreté et la finesse de cette technique. Inspirée par la nature, les paysages, les fleurs et l’eau, elle crée des œuvres empreintes de poésie et de sérénité. .

32 Grande Rue Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 41 lignieres@destination-sud-berry.com

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English :

To mark her first exhibition at Lignières, Nicole is presenting about fifteen watercolors and invites you to flip through her travel journals, which chronicle her artistic journey and sources of inspiration.

L’événement Exposition Un regard devenu aquarelle Lignières a été mis à jour le 2026-07-26 par OT LIGNIERES