Informations pratiques

Lignières

Présentation de saison avec Goliath

Place Anne Sylvestre Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-09-11 19:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

Pour ne rien rater de vos futurs coups de coeur, une présentation de saison s’impose. C’est aussi pour vous l’occasion d’échanger avec l’équipe et de profiter du concert de sortie de résidence du groupe Goliath.

L’équipe des Bains-Douches vous reçoit pour la présentation de saison et à cette occasion vous offre le concert de sortie de résidence du groupe Goliath, trio de chanson française aux talents pluriels. Après un temps de travail aux Bains-Douches, Marie, Sandra et Pierre présenteront un extrait de leur nouveau spectacle. Un moment convivial vous attend juste après, pour échanger avec l’équipe des Bains-Douches et les artistes en sortie de résidence. .

Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11 reservations@bainsdouches-lignieres.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

To make sure you don’t miss any of your future favorites, a seasonal showcase is a must. It’s also an opportunity for you to chat with the team and enjoy the concert marking the end of Goliath’s residency.

L’événement Présentation de saison avec Goliath Lignières a été mis à jour le 2026-07-11 par OT LIGNIERES