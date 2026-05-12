Lignières

Concert avec le groupe Protocole à Lignières

Restaurant la fontaine des amis Lignières Cher

Tarif : 13.5 – 13.5 – EUR

13.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Soyez de cette soirée festive au restaurant Aux Sources, autour d’un bon petit plat, en appréciant le répertoire du groupe Protocole avec reprises et compositions rock et pop. Réservations conseillées.

Pour vendredi 14 août, le restaurant Aux Sources invite le groupe Protocole pour un repas concert avec des reprises et compositions pop rock. Un menu unique vous sera proposé, les réservations sont conseillées. 13.5 .

Restaurant la fontaine des amis Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 84 52

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English :

Join us for a festive evening at the Aux Sources restaurant, where you can enjoy a delicious meal and the Protocole band’s repertoire of rock and pop covers and compositions. Reservations recommended.

L’événement Concert avec le groupe Protocole à Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-05-12 par OT LIGNIERES