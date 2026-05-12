Concert avec le groupe Protocole à Lignières Lignières
Concert avec le groupe Protocole à Lignières Lignières vendredi 14 août 2026.
Lignières
Concert avec le groupe Protocole à Lignières
Restaurant la fontaine des amis Lignières Cher
Tarif : 13.5 – 13.5 – EUR
13.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-14
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
Soyez de cette soirée festive au restaurant Aux Sources, autour d’un bon petit plat, en appréciant le répertoire du groupe Protocole avec reprises et compositions rock et pop. Réservations conseillées.
Pour vendredi 14 août, le restaurant Aux Sources invite le groupe Protocole pour un repas concert avec des reprises et compositions pop rock. Un menu unique vous sera proposé, les réservations sont conseillées. 13.5 .
Restaurant la fontaine des amis Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 84 52
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Join us for a festive evening at the Aux Sources restaurant, where you can enjoy a delicious meal and the Protocole band’s repertoire of rock and pop covers and compositions. Reservations recommended.
L’événement Concert avec le groupe Protocole à Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-05-12 par OT LIGNIERES
À voir aussi à Lignières (Cher)
- Représentation circassienne avec Emilia Tau et Michel Thouseau Lignières 15 mai 2026
- Vide-greniers Lignières 17 mai 2026
- Exposition collective George Sand Lignières 21 mai 2026
- La Fête avant l’éte avec les Bains-Douches Lignières 22 mai 2026
- Exposition des oeuvres amateurs avec le MUMO Lignières 22 mai 2026