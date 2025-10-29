Lignières

Marché animé

Place Roger Salengro Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 08:00:00

fin : 2026-07-13 13:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Un programme festif vous attend à l’occasion du marché animé qui se tiendra à Lignières, le lundi 13 juillet de 8h à 13h.

Commerçants, producteurs locaux, artisans et passionnés seront présents, au marché de Lignières, pour vous offrir une grande variété de produits de qualité, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Tout au long de la matinée, des animations musicales, des balades en calèche viendront rythmer le marché.

Ce sera également l’occasion de soutenir les producteurs locaux, de découvrir de nouvelles saveurs et de profiter d’un moment de détente. .

Place Roger Salengro Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 00 18

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English :

A festive program awaits you at the lively market to be held in Lignières on Monday, July 13, from 8 a.m. to 1 p.m.

L’événement Marché animé Lignières a été mis à jour le 2026-06-16 par OT LIGNIERES