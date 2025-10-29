Atelier tricot et crochet Lignières
Atelier tricot et crochet Lignières mercredi 27 mai 2026.
Lignières
Atelier tricot et crochet
Chemin de l’ange blanc Lignières Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-05-27 15:00:00
fin : 2026-05-27 17:00:00
Date(s) :
2026-05-27 2026-06-24
Petits ou grands, durant 2 heures, initiez-vous au tricot ou au crochet avec cet atelier proposé par la bibliothèque de Lignières et l’équipe de Café Tricot.
Une fois par mois, retrouvez l’équipe de Café Tricot à la bibliothèque de Lignières pour apprendre en toute convivialité pour débutant ou plus expérimentés, le crochet et le tricot. Du matériel est à votre disposition sur place, ouvert à tous et gratuit. .
Chemin de l’ange blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 84 bibliotheque-lignieres@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
For 2 hours, young and old alike, try your hand at knitting with this workshop organized by the Lignières library and the Café Tricot team. Registration required.
L’événement Atelier tricot et crochet Lignières a été mis à jour le 2026-05-15 par OT LIGNIERES
À voir aussi à Lignières (Cher)
- Spectacle de rue La fête avant l’été Lignières 23 mai 2026
- Bonbon Vodou + Diff-Men La fête avant l’été Lignières 24 mai 2026
- Visite express avec notre guide costumé Lignières 25 mai 2026
- Foire aux ânes et aux mûles Lignières 25 mai 2026
- Atelier Bébés lecteurs Lignières 26 mai 2026