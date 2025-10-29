Lignières

Atelier tricot et crochet

Chemin de l’ange blanc Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-05-27 15:00:00

fin : 2026-05-27 17:00:00

Date(s) :

2026-05-27 2026-06-24

Petits ou grands, durant 2 heures, initiez-vous au tricot ou au crochet avec cet atelier proposé par la bibliothèque de Lignières et l’équipe de Café Tricot.

Une fois par mois, retrouvez l’équipe de Café Tricot à la bibliothèque de Lignières pour apprendre en toute convivialité pour débutant ou plus expérimentés, le crochet et le tricot. Du matériel est à votre disposition sur place, ouvert à tous et gratuit. .

Chemin de l’ange blanc Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 20 84 bibliotheque-lignieres@outlook.fr

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English :

For 2 hours, young and old alike, try your hand at knitting with this workshop organized by the Lignières library and the Café Tricot team. Registration required.

L’événement Atelier tricot et crochet Lignières a été mis à jour le 2026-05-15 par OT LIGNIERES