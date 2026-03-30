Brocante de Lignières Lignières
Brocante de Lignières Lignières dimanche 19 juillet 2026.
Brocante de Lignières
Place du Champ de Foire Lignières Cher
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-19
fin : 2026-07-19
Date(s) :
2026-07-19
Faites place aux bonnes affaires!
Pour la 30ème édition du comité des fêtes de Lignières, une centaine d’exposants vous attendent sur la place du champ de foire pour chiner de belles pépites et faire des trouvailles en tout genre. .
Place du Champ de Foire Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 15 24 50 15
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English :
For the 29th edition, a hundred exhibitors await you on the Place du Champ de Foire to hunt for nuggets and make finds of all kinds. Make way for bargains!
L’événement Brocante de Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-03-25 par OT LIGNIERES
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