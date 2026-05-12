Lignières

Concert avec Laurent Riverbank à Lignières

Restaurant la fontaine des amis Lignières Cher

Tarif : 13.5 – 13.5 – EUR

13.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-03

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Soyez de cette soirée festive au restaurant Aux Sources, autour d’un bon petit plat, en appréciant le répertoire de chansons françaises et anglo-saxonnes de Laurent Riverbank en solo avec sa guitare acoustique. Réservations conseillées.

Pour ce 1er vendredi de juillet, le restaurant Aux Sources invite Laurent Riverbank pour un repas concert avec des interprétations uniques de jazz, musiques populaires, au gré de ses envies. Un menu unique vous sera proposé, les réservations sont conseillées. 13.5 .

Restaurant la fontaine des amis Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 61 84 52

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English :

Be part of this festive evening at the Aux Sources restaurant, as you dine and enjoy Laurent Riverbank’s repertoire of French and Anglo-Saxon songs, performed solo on acoustic guitar. Reservations recommended.

L’événement Concert avec Laurent Riverbank à Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-05-12 par OT LIGNIERES