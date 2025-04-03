Soirée Pop-Rock Lignières
Soirée Pop-Rock Lignières samedi 4 juillet 2026.
Lignières
Soirée Pop-Rock
Place du Champ de Foire Lignières Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-07-04
Date(s) :
2026-07-04
Soirée pop-rock organisée par le comité des fêtes de Lignières
Une prochaine soirée festive et gourmande à retenir! .
Place du Champ de Foire Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 15 24 50 15
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English :
Pop-rock evening organized by the Lignières festival committee
L’événement Soirée Pop-Rock Lignières a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LIGNIERES
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