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Soirée Pop-Rock Lignières

Soirée Pop-Rock Lignières

Soirée Pop-Rock Lignières samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Place du Champ de Foire

Ville : 18160 Lignières

Département : Cher

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 21:00:00

Tarif :

Lignières

Soirée Pop-Rock

Place du Champ de Foire Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-07-04 21:00:00
fin : 2026-07-04

Date(s) :
2026-07-04

Soirée pop-rock organisée par le comité des fêtes de Lignières
Une prochaine soirée festive et gourmande à retenir!   .

Place du Champ de Foire Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 15 24 50 15 

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English :

Pop-rock evening organized by the Lignières festival committee

L’événement Soirée Pop-Rock Lignières a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LIGNIERES

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