Lignières

Soirée Pop-Rock

Place du Champ de Foire Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04 21:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Soirée pop-rock organisée par le comité des fêtes de Lignières

Une prochaine soirée festive et gourmande à retenir! .

Place du Champ de Foire Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 15 24 50 15

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English :

Pop-rock evening organized by the Lignières festival committee

L’événement Soirée Pop-Rock Lignières a été mis à jour le 2026-05-23 par OT LIGNIERES