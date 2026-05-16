Concert de l’école Musique en Boischaut-Marche Lignières
Concert de l’école Musique en Boischaut-Marche Lignières dimanche 28 juin 2026.
Lignières
Concert de l’école Musique en Boischaut-Marche
Place Anne Sylvestre Lignières Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-28
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-28
L’école de musique située sur les communautés de communes Arnon Boischaut Cher et Berry Grand Sud présente son concert de fin d’année.
Concert de fin d’année par l’école de Musique en Boischaut-Marche. .
Place Anne Sylvestre Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 19 11
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English :
The music school located in the Arnon Boischaut Cher and Berry Grand Sud communities of communes presents its end-of-year concert.
L’événement Concert de l’école Musique en Boischaut-Marche Lignières a été mis à jour le 2026-05-16 par OT LIGNIERES
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