Belote par le collectif foire aux ânes Lignières
Belote par le collectif foire aux ânes Lignières samedi 27 juin 2026.
Belote par le collectif foire aux ânes
Place Roger Salengro Lignières Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Le collectif de la foire aux ânes organise une sa traditionnelle belote sous la Halle du XVIème.
RDV sous la Halle du XVI pour ce nouveau concours de belote. .
Place Roger Salengro Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 30 15 03
English :
The collective of the donkey fair organizes its belote under the hall of Lignières.
German :
Das Kollektiv der Eselsmesse organisiert seine Belote in der Halle von Lignières.
Italiano :
Il collettivo della fiera degli asini organizza la sua belote sotto la sala di Lignières.
Espanol :
El colectivo de la feria del burro organiza su belote bajo el pabellón de Lignières.
L’événement Belote par le collectif foire aux ânes Lignières a été mis à jour le 2025-11-20 par OT LIGNIERES
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