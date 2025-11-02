Belote par le collectif foire aux ânes

Place Roger Salengro Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 14:30:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Le collectif de la foire aux ânes organise une sa traditionnelle belote sous la Halle du XVIème.

RDV sous la Halle du XVI pour ce nouveau concours de belote. .

Place Roger Salengro Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 30 15 03

English :

The collective of the donkey fair organizes its belote under the hall of Lignières.

German :

Das Kollektiv der Eselsmesse organisiert seine Belote in der Halle von Lignières.

Italiano :

Il collettivo della fiera degli asini organizza la sua belote sotto la sala di Lignières.

Espanol :

El colectivo de la feria del burro organiza su belote bajo el pabellón de Lignières.

L’événement Belote par le collectif foire aux ânes Lignières a été mis à jour le 2025-11-20 par OT LIGNIERES