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Belote par le collectif foire aux ânes Lignières

Belote par le collectif foire aux ânes Lignières

Belote par le collectif foire aux ânes Lignières samedi 27 juin 2026.

Adresse : Place Roger Salengro

Ville : 18160 Lignières

Département : Cher

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif :

Belote par le collectif foire aux ânes

Place Roger Salengro Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 14:30:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Le collectif de la foire aux ânes organise une sa traditionnelle belote sous la Halle du XVIème.
RDV sous la Halle du XVI pour ce nouveau concours de belote.   .

Place Roger Salengro Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 30 15 03 

English :

The collective of the donkey fair organizes its belote under the hall of Lignières.

German :

Das Kollektiv der Eselsmesse organisiert seine Belote in der Halle von Lignières.

Italiano :

Il collettivo della fiera degli asini organizza la sua belote sotto la sala di Lignières.

Espanol :

El colectivo de la feria del burro organiza su belote bajo el pabellón de Lignières.

L’événement Belote par le collectif foire aux ânes Lignières a été mis à jour le 2025-11-20 par OT LIGNIERES

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