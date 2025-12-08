Le circuit des vignes et du plan d’eau Lignières Cher

Le circuit des vignes et du plan d’eau A pieds

Le circuit des vignes et du plan d’eau Place du Champ de Foire 18160 Lignières Cher Centre-Val de Loire

Durée : 90 Distance : 5000.0 Tarif :

Un circuit de moins de 5 km pour celles et ceux qui recherchent une randonnée accessible aux plus grand nombre mais aussi pour leur footing.

+33 2 48 60 20 41

English :

A circuit of less than 5 km for those looking for a hike accessible to the greatest number, but also for their jogging.

Deutsch :

Ein Rundweg von weniger als 5 km Länge für diejenigen, die eine für viele zugängliche Wanderung suchen, aber auch für ihren Jogginglauf.

Italiano :

Un circuito di meno di 5 km per chi cerca un’escursione accessibile al maggior numero possibile di persone, oltre che per fare jogging.

Español :

Un circuito de menos de 5 km para los que buscan una excursión accesible al mayor número de personas posible, así como para hacer footing.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par SIT Centre-Val de Loire