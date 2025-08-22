La Baraterie Lignières Cher
La Baraterie Lignières Cher vendredi 1 mai 2026.
La Baraterie En VTC
La Baraterie 18160 Lignières Cher Centre-Val de Loire
Durée : 90 Distance : 6300.0 Tarif :
Un parcours ultra accessible pour toute la famille avec sa jolie vue sur les toits de Lignières. Une visite s’impose à Lignières: sa jolie halle du XVIème, son église romane, son château privé et son étonnante salle de spectacles, Les Bains-Douches.
English :
An ultra-accessible course for the whole family, with a lovely view over the rooftops of Lignières. A visit to Lignières is a must: its pretty 16th-century market hall, its Romanesque church, its private château and its astonishing theater, Les Bains-Douches.
Deutsch :
Ein leicht zugänglicher Parcours für die ganze Familie mit einem schönen Blick über die Dächer von Lignières. Jahrhundert, die romanische Kirche, das private Schloss und das erstaunliche Theater Les Bains-Douches.
Italiano :
Un percorso accessibile a tutta la famiglia, con una bella vista sui tetti di Lignières. Una visita a Lignières è d’obbligo, con la sua bella sala del mercato del XVI secolo, la chiesa romanica, il castello privato e il sorprendente teatro Les Bains-Douches.
Español :
Una ruta muy accesible para toda la familia, con una hermosa vista sobre los tejados de Lignières. Lignières es una visita obligada, con su bonito mercado del siglo XVI, su iglesia románica, su castillo privado y su sorprendente teatro, Les Bains-Douches.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-04 par SIT Centre-Val de Loire