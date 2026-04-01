Lignières

Concours de pêche à Lignières

Route de Saint-Août Lignières Cher

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

2 concours de pêche au plan d’eau de Lignières. Individuel, à l’américaine, ou les deux ?

2 concours de 2h30 chacun. Le matin, laissez vous tenter avec le concours individuel et à l’américaine l’après-midi. La société de pêche vous proposera une restauration ouverte à tous, buvette et tombola toute la journée. .

Route de Saint-Août Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 17 07 28 reginald.wojcik@sfr.fr

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English :

2 fishing competitions at the Lignières lake. Individual, American, or both? Don’t forget to sign up!

L’événement Concours de pêche à Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-04-10 par OT LIGNIERES