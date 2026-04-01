Concours de pêche à Lignières Lignières
Concours de pêche à Lignières Lignières dimanche 26 avril 2026.
Lignières
Concours de pêche à Lignières
Route de Saint-Août Lignières Cher
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
2 concours de pêche au plan d’eau de Lignières. Individuel, à l’américaine, ou les deux ?
2 concours de 2h30 chacun. Le matin, laissez vous tenter avec le concours individuel et à l’américaine l’après-midi. La société de pêche vous proposera une restauration ouverte à tous, buvette et tombola toute la journée. .
Route de Saint-Août Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 6 11 17 07 28 reginald.wojcik@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
2 fishing competitions at the Lignières lake. Individual, American, or both? Don’t forget to sign up!
L’événement Concours de pêche à Lignières Lignières a été mis à jour le 2026-04-10 par OT LIGNIERES
À voir aussi à Lignières (Cher)
- Spectacle familial Le Voyage de Chloé Lignières 22 avril 2026
- Portes Ouvertes Accueil de jour Lignières 24 avril 2026
- Atelier bien-être fleurs de Bach, huiles essentielles et chakras Lignières 25 avril 2026
- Sortie de résidence Weel Quartet Lignières 30 avril 2026
- La Baraterie Lignières Cher 1 mai 2026