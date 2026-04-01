Lignières

Portes Ouvertes Accueil de jour

6 Rue Raymond Chassagne Lignières Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-24 14:00:00

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-24

L’accueil de jour à Lignières vous offre une après-midi portes-ouvertes pour découvrir les services proposés tout au long de l’année.

Présentation des ateliers proposés toute l’année comme la gym douce pour l’exercice et l’équilibre, chauffe citron pour la mémoire et la réflexion, ou les voyages sonores, cette après-midi sera basée sur l’échange et le partage des différents services de l’accueil de jour. Des petites animations seront proposées. .

6 Rue Raymond Chassagne Lignières 18160 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 60 23 00 coordinatrice@amasad.fr

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English :

The day care center in Lignières invites you to an open afternoon to discover the services it offers throughout the year.

L’événement Portes Ouvertes Accueil de jour Lignières a été mis à jour le 2026-04-12 par OT LIGNIERES